Багато батьків, жителів області їдуть до Росії на заробітки або в пошуках кращого життя. Однак по приїзду не все складається, як хотілося, починаються проблеми, і вони перш за все відображаються на синах та донечках: дітей кидають. А самі дорослі зникають на безкрайніх просторах чужини. Такі спостереження начальника обласної служби у справах дітей Раїси Родіної.
Тільки цього року служба повернула додому 26 неповнолітніх, і справи на 35 осіб сьогодні перебувають на розгляді, аби повернути дітей в Україну.
«Радісно навіть не це. Якось нам переслали з МЗС лист підлітка, який знаходився в Москві. Хлопець писав, що хоче, аби його повернули в Україну. «А якщо ви мене туди не повернете, я оголошу голодування! Тому що я — громадянин України, і я хочу там жити», - написано з усім юнацьким максималізмом. Хлопцеві 15 років. Зараз його вже привезли в Україну, та поки що житель Луганщини перебуває в Харківському притулку — такий порядок. Про батьків невідомо, де вони, це треба буде з'ясовувати, аби надалі визначати долю дитини: можливо, позбавляти дорослих батьківських прав. Швидше за все, хлопець потрапить під опіку або в дитячий будинок сімейного типу. У нас в країні пріоритетними є саме сімейні форми виховання», — говорить Раїса Родіна.
За її словами, зараз у сім'ях опікунів та піклувальників в області виховується тисяча п’ятдесят одна дитина, позбавлена батьківської турботи. Загалом, на Луганщині функціонує 16 дитячих будинків сімейного типу, де живуть 105 дітей та у наявності 84 прийомні сім'ї, де знаходиться 160 дітей. З тимчасово окупованих територій області на українську частину краю переїжджають цілими родинами: так вдіяли один дитячий будинок сімейного типу та три прийомні сім'ї, в яких виховується 14 дітей.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»