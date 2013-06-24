Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Учасники зустрічі докладно обговорили підсумки обмінів, які відбулися цього року, і підготовку наступних.
«Сподіваємося, що знову зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в російській федерації та на тимчасово окупованій території України», — зазначив глава держави.
Координаційний штаб опрацював необхідні для обміну документи, списки, а також постійно відбувається комунікація з російською стороною саме щодо таких гуманітарних питань.
«Ми пам’ятаємо про всіх наших людей, які досі перебувають у російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага тим людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення», — підкреслив Володимир Зеленський.
Учасники зустрічі докладно обговорили запити міжнародних організацій та роботу з партнерами для звільнення людей.
«Важливо зробити все, щоб був прогрес за всіма категоріями полонених: журналісти, міські голови і керівники громад, енергетики, наші воїни — «азовці», морпіхи, десантники та всі інші, щодо кого обмінний процес іде особливо складно. Наша мета — повернути додому всіх наших людей із неволі. Звіряємо всю інформацію, перевіряємо кожне прізвище. Нерідко буває, що людина перебуває в переліку безвісти зниклих, але ми знаходимо співвітчизників у таборах у росії та повертаємо в Україну. Робота триватиме.
Будемо окремо говорити і з деякими лідерами країнпартнерів для додаткових кроків. Дякую всій нашій команді координаційного штабу та кожному з партнерів, хто допомагає», — наголосив Президент України, повідомляє Департамент комунікації МВС за матеріалами Офісу Президента.