Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Учасники зустрічі докладно обговорили підсумки обмінів, які відбулися цього року, і підготовку наступних.

«Сподіваємося, що знову зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в російській федерації та на тимчасово окупованій території України», — зазначив глава держави.

Координаційний штаб опрацював необхідні для обміну документи, списки, а також постійно відбувається комунікація з російською стороною саме щодо таких гуманітарних питань.

«Ми пам’ятаємо про всіх наших людей, які досі перебувають у російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага тим людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення», — підкреслив Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі докладно обговорили запити міжнародних організацій та роботу з партнерами для звільнення людей.