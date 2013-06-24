В Одесі одинадцять родин, які через війну були змушені покинути дім, отримали ключі від власних квартир. Ініціативу втілила компанія KADORR GROUP спільно з ГО «ВПО України».

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін разом з керівництвом Одеської ОВА та Одеської міської військової адміністрації долучився до церемонії та передав ключі від нових квартир двом родинам, які втратили житло у тимчасово окупованому Бахмуті, — російські ракети знищили їхні будинки вщент.

«Є речі, які неможливо компенсувати людям, що втратили дім через війну. Але власне житло повертає родині відчуття стабільності і можливість знову будувати життя — працювати, віддавати дітей до школи, думати про майбутнє. Бажаю, щоб у нових домівках знову з’явилися спокій, тепло і відчуття дому», — сказав Денис Улютін.

Міністр подякував компанії KADORR GROUP, а також ГО «ВПО України», зокрема народному депутатові Максимові Ткаченку та всім, хто долучився до підтримки родин переселенців. Він закликав бізнес долучатися до схожих ініціатив у всій Україні. Адже підтримка ВПО — це можливість долучити до власної громади нових фахівців у різних галузях.

Нині на погодженні перебуває Стратегія державної політики ВПО до 2030 року, яка передбачає розвиток сталих житлових рішень для ВПО — від забезпечення тимчасового розміщення та доступу до житла у громадах, які приймають, до створення умов для довгострокової інтеграції або добровільного повернення людей.

Нині чинна державна програма пільгового кредитування для ВПО та жителів прифронтових територій, які планують придбати власне житло. Держава покриває 70% першого внеску, 70% щомісячних платежів протягом першого року та оплачує оформлення документів. Уже понад 2600 заявок у роботі, повідомляє Мінісоцполітики.