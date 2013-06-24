Він один із тих, хто дбає, аби працювала критична інфраструктура. Провідний інженер ДТЕК Дніпровські електромережі Олексій Коваленко відповідає за стан повітряних ліній Нікопольського району. Під його керівництвом бригади енергетиків відновлюють електропостачання для мешканців регіону у найгарячіших точках.

Олексій Коваленко у професії вже 24 роки. Каже, під час війни робота стала справжнім полем бою. Його аварійні бригади працюють у бронежилетах і касках. Адже із середини липня агресор ледь не щодня обстрілює Нікополь і території на узбережжі Каховського водосховища.

«Перед війною ми модернізували більшу частину мереж у районі. Проклали сучасніші. Тепер ворог усе нівечить. Але ми відновлюємо. Боляче дивитися на руйнування. Людям потрібна електроенергія, щоб вони почувалися безпечніше. Щоб було світло у домівках. Щоб мешканці елементарно могли зарядити телефони», – розповів Олексій Коваленко.

Він додав, що коли після обстрілів рідні не можуть додзвонитися один до одного, бо розрядився мобільний, – це жахливо. Люди дуже хвилюються, в них не виходить одразу дізнатися, чи все в порядку. Кожна хвилина тягнеться неначе рік.

Інженер зазначив, що енергетики стають до роботи одразу, як тільки дозволяють фахівці ДСНС. Намагаються полагодити якнайшвидше. Як то кажуть, коли ще земля від прильотів охолонути не встигла.

Відновлювати мережі доводиться максимально оперативно, щоб впоратися до темна. Якщо роботи дуже багато, то хоча б до початку комендантської години.

«Агресор гатить частіше ввечері та вночі. Хоча буває і вдень. На телефоні маємо спеціальний додаток. Туди приходить оповіщення про загрозу артобстрілу. Одразу потрібно ховатися», – сказав Олексій Коваленко.

Енергетик згадує, що днями ворог поцілив на подвір’я однієї із багатоповерхівок. Один снаряд прямо у будинок потрапив. Ще один пошкодив трансформатор.

«Місцеві підходили. На емоціях розповідали, як їм було страшно. Казали, що вижили чудом. Втім опановували себе і починали ліквідовувати руйнівні наслідки обстрілів. Прибирати скло, уламки», – захоплюється мешканцями Олексій.

А ще, зізнається, дуже приємно, коли люди щиро дякують. Кажуть, світло не лише в їхніх оселях з’являється, а й у душах.

Попри усі складнощі чоловік впевнений, що все буде добре. Незабаром українці житимуть щасливим мирним життям.

Каже, вже навіть має післявоєнні плани – отримати ступінь майстра з араши-карате. Це такий вид східних єдиноборств, який поєднує боротьбу, бокс, айкідо. Ним Олексій займається вже 20 років. Нині в нього чорний пояс 1-го дану.