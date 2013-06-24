Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну кабельно-провідникової продукції походженням з Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекистан та Турецької Республіки, порушеного рішенням Комісії від 21.05.2025 № АД-580/2025/441-01.

За результатами розгляду вказаних матеріалів та керуючись частиною десятою статті 13 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», Комісія прийняла рішення від 10.03.2026 № АД-599/2026/441-01, згідно з яким продовжила строк проведення вищезазначеного антидемпінгового розслідування до 15 місяців.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі