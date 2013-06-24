Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за вимогою поданою приватним акціонерним товариством «СТАЛЬКАНАТ» (далі – Заявник), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 21.05.2025 № АД-582/2025/441-01 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – перегляд).

Товар, що був об’єктом перегляду, має такий опис:

кручений дріт, троси, канати, з найбільшим розміром поперечного перерізу не більше як 3 мм, окрім тросів та канатів з гальванічним покриттям мідно-цинковими сплавами (латунь);

- оцинкований кручений дріт з розміром поперечного перерізу понад 3 мм;

- троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) без покриття або тільки оцинковані, найбільший розмір поперечного перерізу яких понад 3 мм, але не більше як 24 мм;

- троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) з покриттям, крім оцинкованих, та класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 7312 10 49 00, 7312 10 81 00, 7312 10 83 00, 7312 10 98 00, 7312 10 65 00 (далі – товар).

Період дослідження: 01.01.2022 – 31.03.2025.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) матеріали та звіт про результати проведення перегляду. За результатами розгляду Комісія встановила:

Заявник є належним національним товаровиробником у розумінні пункту 16 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, є подібним до товару, що є об’єктом перегляду;

застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки дало очікуваний результат, а саме ліквідувало негативний вплив демпінгового імпорту на національного товаровиробника, внаслідок чого відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробнику демпінговим імпортом до застосування антидемпінгових заходів;

становище експортерів та економічні умови в Китайській Народній Республіці є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробнику, а саме протягом періоду 2022 рік – І півріччя 2024 року:

- обсяги вільних виробничих потужностей в Китайській Народній Республіці значно перевищували обсяги споживання подібного товару в Україні;

- існують підстави вважати, що експорт товару походженням з Китайської Народної Республіки в треті країни здійснювався за демпінговими цінами, що підтверджується рядом антидемпінгових заходів, які застосовуються третіми країнами проти імпорту даної категорії товарів походженням з Китайської Народної Республіки;

- Китайська Народна Республіка не лише зберегла свою роль, як значного світового експортера тросів і канатів, але і наростила загальні обсяги експорту цієї продукції;

припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди національному товаровиробникові;

продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки не суперечитиме національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного перегляду надіслано всім заінтересованим сторонам перегляду. Коментарі заінтересованих сторін не містили достатніх доказів, які могли б вплинути на висновки щодо ймовірності поновлення демпінгу та заподіяння шкоди національному товаровиробнику у випадку припинення дії антидемпінгових заходів.

Беручи до уваги зазначене та відповідно до статей 18 і 19 Закону, Комісія прийняла рішення від 10.03.2026 № АД-598/2026/441-01 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким вирішила продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки, застосованих рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 23.07.2008 № АД-183/2008/143-48.

Рішення Комісії від 10.03.2026 № АД-598/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі