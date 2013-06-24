Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за вимогою, поданою товариством з обмеженою відповідальністю «Орієнтир-Буделемент» (далі – Заявник), від імені якого діє Всеукраїнська Асоціація виробників автоклавного газобетону, та за підтримки товариства з обмеженою відповідальністю «ЮД К», товариства з обмеженою відповідальністю «Газобет», товариства з обмеженою відповідальністю «Завод Харківські будматеріали», рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 21.03.2025 № АД-571/2025/441-01 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – перегляд).

Товар, що був об’єктом перегляду, має такий опис: будівельні блоки з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону (газобетонні блоки) густиною у твердій формі не більш як 1700 кг/м3 білого або світло-сірого кольорів (у сухому стані) або сірого кольору (в мокрому стані), що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 6810 11 10 00.

Період дослідження: 01.01.2020 – 31.12.2024.

Період перегляду: 01.01.2024 – 31.12.2024.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) матеріали та звіт про результати проведення перегляду. За результатами їх розгляду Комісія встановила:

Заявник є належним національним товаровиробником у розумінні норм пункту 16 статті 1 Закону;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні пункту 26 статті 1 Закону є подібним до товару, що є об’єктом перегляду;

у період дослідження імпорт в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь здійснювався за демпінговими цінами по перший квартал 2022 року. При цьому білоруські виробники продовжують використовувати практику недобросовісної конкуренції при продажі товару до третіх країн;

застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь дало очікуваний результат, а саме ліквідувало негативний вплив демпінгового імпорту на національного товаровиробника, внаслідок чого відбулось часткове усунення шкоди, заподіяної національному товаровиробникові демпінговим імпортом до застосування антидемпінгових заходів;

становище експортерів та економічні умови у Республіці Білорусь є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів (поновлення) демпінгу, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;

припинення застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь ймовірно спричинить поновлення дії демпінгу та заподіяння шкоди національному товаровиробникові;

продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь не суперечитиме національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного перегляду надіслано всім заінтересованим сторонам перегляду. Коментарі заінтересованих сторін не містили достатніх доказів, які могли б вплинути на висновки щодо ймовірності поновлення демпінгу та заподіяння шкоди у випадку припинення дії антидемпінгових заходів.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 18 і 19 Закону Комісія прийняла рішення від 10.03.2026 № АД-597/2026/441-01 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила продовжити строком на п’ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь, застосованих рішенням Комісії від 21.02.2020 № АД-437/2020/4411-03.

Рішення Комісії від 10.03.2026 № АД-597/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі