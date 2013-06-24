Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула:

скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «ПАТОН ІНТЕРНЕШНЛ» про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки (далі – скарга);

звіт і висновки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки.

За результатами їх розгляду Комісія встановила, що:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту – незначними у розумінні Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що може загрожувати заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику, оскільки:

-за період 2022-2024 рр. обсяги імпорту в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки зросли як в абсолютних показниках (на 64 %), так і відносно виробництва та споживання подібного товару в Україні (на 31 % та 3 % відповідно), також зросла їх частка в загальному імпорті зварювального обладнання в Україну (на 2 %), що свідчить про ймовірність подальшого значного зростання обсягу імпорту;

-Китайська Народна Республіка має значний експортний потенціал, а обсяги невикористаних виробничих потужностей зварювального обладнання значно перевищують обсяги споживання подібного товару на ринку України;

-середні ціни експорту зварювального обладнання з Китайської Народної Республіки в Україну були нижчими за середні ціни експорту зварювального обладнання з Китайської Народної Республіки, водночас середні ціни імпорту в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки були суттєво нижчими як за середню ціну, так і за собівартість подібного товару національного товаровиробника, що може значно вплинути на зниження цін або значно перешкодити зростанню цін і зумовить ймовірне зростання потреб у нових імпортних поставках.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 10.03.2026 № АД-596/2026/441-01 «Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

машини та апарати інверторного типу для ручного або напівавтоматичного дугового зварювання металів, а саме апарати режимів:

-MMA (Manual Metal Arc) – ручне дугове зварювання покритим електродом;

-MIG/MAG (Metal Inert Gas / Metal Active Gas) – напівавтоматичне зварювання дротом у середовищі інертного або активного газу;

-TIG (Tungsten Inert Gas) – аргонодугове зварювання неплавким вольфрамовим електродом у середовищі інертного газу;

машини та апарати повітряно-плазмового різання металів режиму CUT (Air Plasma Cutting) – різання металів та сплавів плазмовою дугою у повітряному потоці;

мультифункціональні (комбіновані) апарати, що поєднують два або більше із зазначених режимів.

Зазначені апарати можуть поставлятися окремо або у комплекті зі зварювальними пальниками, головками, кабелями, блоками подачі дроту, блоками охолодження або іншими допоміжними пристроями.

Товари, що відповідають наведеному опису, класифікуються, зокрема за кодами 8515 31 00 00, 8515 39 18 00, 8515 39 90 00 та 8504 40 90 00 згідно з УКТЗЕД, апарати повітряно-плазмового різання металів (CUT) класифікуються за кодом 8456 40 00 00 згідно з УКТЗЕД.

Країною походження товару, опис якого зазначено вище, є Китайська Народна Республіка.

Проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки (далі – розслідування) доручено Мінекономіки.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Така інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно навести достатні докази, які підтверджують її конфіденційність, а також підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 10.03.2026 № АД-596/2026/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації

заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну зварювального обладнання походженням з Китайської Народної Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування, в кількісних (шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (шт.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування, у кількісних (шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування, в кількісних (шт.) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (шт.) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}