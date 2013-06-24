Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

вимогу приватного акціонерного товариства «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (далі — ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН») про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі – Вимога);

вимогу ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» про перегляд зобов’язання компанії Longda Steel Group Co., Ltd, прийнятого за результатами антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки;

звіт і висновки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України про результати проведення антидемпінгової процедури перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

За результатами розгляду Комісія встановила, що:

Вимогу подано з дотриманням строків, передбачених положеннями статті 19 Закону;

Вимогу подано національним товаровиробником у розумінні частини шостої статті 12 Закону;

Вимога містить достатні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновлення демпінгу та заподіяння шкоди;

Вимога містить докази того, що становище китайських експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду;

Вимога містить докази того, що продовження дії антидемпінгових заходів не суперечить національним інтересам.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статей 12, 15 та 19 Закону Комісія прийняла рішення від 19.12.2025 № АД-588/2025/441-01, згідно з яким вирішила:

Порушити перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі — перегляд) та продовжити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27.11.2014 № АД-326/2014/4421-06 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки» (зі змінами, внесеними рішеннями Комісії від 14.12.2020 № АД-469/2020/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки» та від 14.09.2023 № АД-557/2023/441-01 «Про внесення змін до рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.11.2014 № АД-326/2014/4421-06 та від 14.12.2020 № АД-469/2020/4411-03» (далі – зі змінами)), до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду.

Порушити перегляд добровільного цінового зобов’язання іноземного виробника/експортера Longda Steel Group Co., Ltd, застосованого рішенням Комісії від 27.11.2014 № АД-326/2014/4421-06 (зі змінами) (далі – перегляд цінового зобов’язання). До прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду продовжити дію добровільного цінового зобов’язання іноземного виробника/експортера Longda Steel Group Co., Ltd, застосованого рішенням Комісії від 27.11.2014 № АД-326/2014/4421-06 (зі змінами).

Проведення переглядів доручено Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки).

У разі якщо перегляд стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення перегляду.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономіки у разі подання її державною мовою України та в строки, установлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення перегляду та перегляду цінового зобов’язання. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 19.12.2025 № АД-588/2025/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Адреса Мінекономіки для офіційної реєстрації документів: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. E-mail: meconomy@me.gov.ua .

Контактна інформація: тел. +38 (068) 494-16-05; e-mail: tradedefence@me.gov.ua .

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. +38 (044) 200-47-53.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток

Форма запиту щодо реєстрації заінтересованою стороною перегляду

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках перегляду {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Поштова адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках перегляду:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом перегляду, що стосуються компанії/організації відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом перегляду, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом перегляду, у кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом перегляду:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом перегляду, в кількісних (т) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (т) (у розрізі кодів УКТ ЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом перегляду:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}