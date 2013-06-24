ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 26.06.2019 № АД-420/2019/4411-03

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України та прийняла рішення від 23.02.2023 № АД-543/2023/441-01 "Про внесення змін до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 26.06.2019

№ АД-420/2019/4411-03", згідно з яким вирішила викласти пункт 1 рішення Комісії від 26.06.2019 № АД-420/2019/4411-03 у такій редакції:

"Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис:

плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом (за виключенням плоского прокату товщиною до 0,3 мм у рулонах з вуглецевої сталі з покриттям цинком (коди 7210 30 00 00,

7210 49 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)); з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо), що класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодами: ex7210 30 00 00, 7210 41 00 00, ex7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00,

7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00,

7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00,

7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки.

Позначка "ex" поряд із класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні".

Рішення Комісії від 23.02.2023 № АД-543/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі