ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосуванняостаточних антидемпінгових заходівщодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економіки України повідомляє, що 27.06.2024 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.
Зазначені заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 21.05.2019 № АД-417/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова».
Міністерство економіки України