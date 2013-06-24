ПОВІДОМЛЕННЯ

про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) за скаргою приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» (далі – заявник) рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 23.04.2021 № АД-488/2021/4411-03 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки (далі – розслідування).

Зазначеним рішенням Комісії об'єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

дріт із сталі кремнієво-марганцевої, який класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодом 7229 20 00 00 (далі – Товар).

Країна походження Товару: Китайська Народна Республіка.

Період дослідження: 01.01.2018 – 31.12.2020.

Період розслідування: 01.01.2020 – 31.12.2020.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати проведення розслідування та встановила:

заявник є належним національним товаровиробником у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві Товару в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за демпінговими цінами;

демпінгову маржу розраховано на рівні 32,6 % шляхом порівняння експортної ціни та нормальної вартості, прирівняних до однакових торговельних умов. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

обсяги демпінгового імпорту зросли в абсолютних показниках на 56,14 %, а відносно споживання подібного Товару на внутрішньому ринку України – на 91,35 %;

факт заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику. Протягом періоду дослідження відбулося погіршення ряду фінансово-економічних показників національного товаровиробника, а саме: зменшилися обсяги виробництва Товару на 32,08 %, зменшився рівень використання виробничих потужностей на 44,06 %, відбулося зростання обсягів незадіяних виробничих потужностей на 113,49 %, скоротилися обсяги продажу Товару на внутрішньому ринку на 46,07 %, скоротилася частка національного товаровиробника на внутрішньому ринку на 33,91 %, відбулося зростання собівартості Товару на 16,25 % та її перевищення над ціною Товару на 651,53 %, збільшилися залишки Товару на складах на 98,32 %, зменшився фінансовий результат національного товаровиробника від продажу на внутрішньому ринку на 83,05 % у гривневому еквіваленті і 84,70 % у доларовому еквіваленті та національний товаровиробник отримував збитки протягом усього періоду дослідження, показник рентабельності від реалізації Товару на внутрішньому ринку мав від’ємне значення протягом усього періоду дослідження та скоротився на 194,58 %, зменшився рух грошових коштів на 76,7 % у гривневому еквіваленті та на 76,5 % у доларовому еквіваленті, зменшився обсяг інвестицій на 71,95 % у гривневому еквіваленті та на 71,69 % у доларовому еквіваленті, скоротилася продуктивність праці на 58,24 %, зменшився показник ліквідності на 11,16 %;

з огляду на наявність в Китайській Народній Республіці значного експортного потенціалу існує ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного Товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку України;

інші фактори, крім демпінгового імпорту, не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

наявність причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;

застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республіки не суперечить національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін розслідування не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-549/2023/441-01 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну дротів походженням з Китайської Народної Республіки», згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республіки, що має такий опис:

дріт із сталі кремнієво-марганцевої, який класифікується згідно з УКТ ЗЕД за кодом 7229 20 00 00.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п'ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою 32,6 %.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження, здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита.

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-549/2023/441-01 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі