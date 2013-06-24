ПОВІДОМЛЕННЯ

про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (далі – Закон) за скаргою, поданою товариством з обмеженою відповідальністю "Агроконцерн", приватним акціонерним товариством "Зміївська овочева фабрика", приватним акціонерним товариством "Комбінат "Тепличний", товариством з обмеженою відповідальністю "Красноградська овочева фабрика", товариством з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька Овочева Фабрика", товариством з обмеженою відповідальністю "Овочевий комбінат Станишівка", товариством з обмеженою відповідальністю "Перспектива", товариством з обмеженою відповідальністю "Тепличний комбінат "Дніпровський", приватно-орендним сільськогосподарським підприємством "Уманський тепличний комбінат" (далі – заявник), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 12.04.2024 № АД-560/2024/441-01 порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки (далі – розслідування), строк якого продовжено рішенням Комісії від 16.04.2025 № АД-574/2025/441-01.

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування встановлено товар, що має такий опис:

огірки, корнішони, свіжі або охолоджені, що класифікуються у товарній підпозиції 0707 00 згідно з УКТ ЗЕД; та

помідори, свіжі або охолоджені, що класифікуються у товарній підкатегорії

0702 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі – Товар).

Країна походження Товару: Турецька Республіка.

Період дослідження: 01.01.2021 – 31.03.2024.

Період розслідування: 01.04.2023 – 31.03.2024.

Відповідно до Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки) звіт та матеріали про результати проведення розслідування та встановила:

заявник є належним національним товаровиробником свіжих огірків та свіжих помідорів у розумінні положень пункту 16 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві свіжих огірків та виробництві свіжих помідорів в Україні становила понад 50 %;

Товар, який виробляється національним товаровиробником свіжих огірків та свіжих помідорів, у розумінні положень пункту 26 статті 1 Закону є подібним до Товару, що є об’єктом розслідування;

протягом періоду розслідування імпорт в Україну Товару походженням з Турецької Республіки здійснювався за демпінговими цінами. Для іноземних виробників/експортерів, які належним чином не співпрацювали з Мінекономіки в рамках проведення розслідування, демпінгова маржа встановлювалася відповідно до статті 31 Закону на підставі наявної у Мінекономіки інформації. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;

за результатами проведених розрахунків Мінекономіки визначило такі рівні демпінгової маржі: для експортера свіжих огірків походженням з Турецької Республіки TALYA FRESH TARIM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI – 20,1 %; для експортера свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки TALYA FRESH TARIM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI – 25 %; для інших виробників та/або експортерів свіжих огірків походженням з Турецької Республіки – 22,8 %; для інших виробників та/або експортерів свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки – 26,9 %;

обсяги демпінгового імпорту свіжих огірків протягом періоду дослідження зросли на 15,01 % в абсолютних показниках, відносно споживання свіжих огірків на внутрішньому ринку України зросли на 30,14 % та відносно загальних обсягів виробництва свіжих огірків в Україні – на 88,73 %. Частка демпінгового імпорту свіжих огірків постійно зростала протягом періоду дослідження і була значною як у загальному імпорті свіжих огірків в Україну, так і в споживанні на внутрішньому ринку України. Обсяги демпінгового імпорту свіжих помідорів протягом періоду дослідження зросли лише відносно загальних обсягів виробництва свіжих помідорів в Україні – на 26,70 %;

протягом періоду дослідження виявлено заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику свіжих огірків та свіжих помідорів. За період дослідження у порівнянні з базовим періодом відбулося погіршення низки основних фінансово-економічних показників діяльності національного товаровиробника свіжих огірків, а саме: зменшення обсягів виробництва на 39,86 %; скорочення обсягів виробничих потужностей на 39,92 %; зменшення обсягів продажу на внутрішньому ринку на 37,78 %; зменшення частки у споживанні на 29,59 %; зменшення обсягів експорту на 93,22 %; зростання собівартості на 11,38 %; фінансовий результат від продажів на внутрішньому ринку був від'ємним протягом всього періоду дослідження; рівень рентабельності був від'ємним протягом всього періоду дослідження; зменшення кількості працівників, зайнятих у виробництві, на 44,61 %; скорочення обсягів здійснених інвестицій на 21,50 % в гривневому еквіваленті та на 42,07 % в доларовому еквіваленті. Також відбулося погіршення низки основних фінансово-економічних показників діяльності національного товаровиробника свіжих помідорів, зокрема: зменшення обсягів виробництва на 21,87 %; скорочення обсягів виробничих потужностей на 0,98 %; зменшення обсягів продажу на внутрішньому ринку на 20,39 %; зменшення частки у споживанні на 12,77 %; зменшення обсягів експорту на 94,96 %; зростання собівартості на 3,87 %; фінансовий результат від продажів на внутрішньому ринку був від'ємним протягом всього періоду дослідження та його від’ємне значення зросло на 6,33 % в гривневому еквіваленті і скоротилось на 21,53 % в доларовому еквіваленті; рівень рентабельності був від'ємним протягом всього періоду; зменшення кількості працівників, зайнятих у виробництві, на 10,35 %; скорочення продуктивності праці на 12,85 %;

маржу шкоди визначено для Товару походженням з Турецької Республіки: для свіжих огірків на рівні 70,35 % та для свіжих помідорів на рівні 69,54 %;

наявність в Турецькій Республіці значного експортного потенціалу, що свідчить про ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту в Україну Товару походженням з Турецької Республіки;

демпінговий імпорт в Україну Товару походженням з Турецької Республіки здійснювався на таких умовах, що перешкоджали значному зростанню цін на подібний Товар національного товаровиробника свіжих огірків та свіжих помідорів, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;

наявність причинно-наслідкового зв’язку між демпінговим імпортом в Україну Товару походженням з Турецької Республіки та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику свіжих огірків та свіжих помідорів;

інші фактори, окрім демпінгового імпорту, не мали визначального впливу на стан національного товаровиробника;

застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну Товару походженням з Турецької Республіки відповідає національним інтересам України.

Основні факти і висновки за результатами проведеного розслідування Мінекономіки надіслано всім заінтересованим сторонам розслідування.

Коментарі заінтересованих сторін розслідування не містили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументів і фактів, що могли б вплинути на зміну висновків, зроблених щодо наявності фактів демпінгу, заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику та причинно-наслідкового зв’язку між ними.

Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення від 07.07.2025 № АД-583/2025/441-01 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну свіжих огірків та свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки", згідно з яким вирішила застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Турецької Республіки, що має такий опис:

огірки, корнішони, свіжі або охолоджені, що класифікуються у товарній підпозиції 0707 00 згідно з УКТ ЗЕД; та

помідори, свіжі або охолоджені, що класифікуються у товарній підкатегорії 0702 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються строком на п’ять років шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита за ставкою:

для експортера свіжих огірків походженням з Турецької Республіки TALYA FRESH TARIM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI (Gunes Mah. Altinova Bul. Toptanci Hali, Sitesi No. 5 IÇ Kapi No. 694, Kepez, Antalya, Türkiye) – 20,1 %;

для експортера свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки TALYA FRESH TARIM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI (Gunes Mah. Altinova Bul. Toptanci Hali, Sitesi No. 5 IÇ Kapi No. 694, Kepez, Antalya, Türkiye) – 25 %;

для інших виробників та/або експортерів свіжих огірків походженням з Турецької Республіки – 22,8 %;

для інших виробників та/або експортерів свіжих помідорів походженням з Турецької Республіки – 26,9 %.

Експортер, для якого визначено індивідуальні ставки антидемпінгового мита, має бути одночасно експортером товару та стороною зовнішньоекономічного контракту, укладеного з резидентами України на поставку товарів в Україну.

Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито справляється митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару.

Імпорт на митну територію України товару, що є об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою.

Рішення Комісії від 07.07.2025 № АД-583/2025/441-01 набирає чинності через 10 днів з дати опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі