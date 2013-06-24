ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь

Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 02.12.2019 № АД-430/2019/4411-03 застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

За вимогою публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі — заявник) рішенням Комісії від 24.09.2021 № АД-509/2021/4411-03 порушено проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь (далі — перегляд).

Період дослідження: 2 квартал 2017 року — 1 півріччя 2021 року.

Період перегляду: 2 півріччя 2020 року — 1 півріччя 2021 року.

Відповідно до вимог Закону Комісія розглянула подані Міністерством економіки України (далі — Мінекономіки) звіт та матеріали про результати перегляду та встановила:

рівень застосованих остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь є недостатнім для запобігання демпінгу, який заподіює шкоду;

імпорт в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь продовжує здійснюватися за демпінговими цінами, а рівень демпінгової маржі значно зріс;

методологія, на підставі якої Мінекономіки розрахувало демпінгову маржу та ставку антидемпінгового мита, є обґрунтованою та відповідає вимогам Закону;

мали місце зміни обставин, що стосуються шкоди, а саме збільшення обсягів та зниження рівня цін демпінгового імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь;

існує ймовірність значного зростання обсягів демпінгового імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь, що загрожуватиме нанесенням істотної шкоди національному товаровиробникові в подальшому;

національні інтереси потребують зміни антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь.

Зважаючи на зазначене та керуючись нормами статей 18 та 20 Закону, Комісія прийняла рішення від 13.07.2023 № АД-551/2023/441-01 «Про зміну антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь», згідно з яким вирішила змінити остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь, застосовані рішенням Комісії від 02.12.2019 № АД-430/2019/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова», виклавши пункт 2.4 зазначеного рішення Комісії в такій редакції:

«2.4 Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить:

для виробника/експортера ВАТ »Білоруський металургійний завод — керуюча компанія холдингу «Білоруська металургійна компанія» (ВАТ «БМЗ») (вул. Промислова, 37, м. Жлобин, Гомельська область, Республіка Білорусь, 247210) — 47,31 %;

для ЗАТ «Торговий Дім БМЗ-Балтія» (вул. Металісту, 10, Шяуляй, Литва, LT-78151) («Trading House BMZ-Baltiya» СJSC, Lithuania, LT-78151, Shaylay city, Metalisty Street, 10) — експортера прутків з вуглецевої та інших легованих сталей, вироблених ВАТ «Білоруський металургійний завод — керуюча компанія холдингу «Білоруська металургійна компанія» (ВАТ «БМЗ») — 47,31 %;

для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Білорусь — 79,27 %;

для виробника/експортера ВАТ «Молдавський металургійний завод» (ВАТ «ММЗ») (вул. Індустріальна, 1, м. Рибниця, Республіка Молдова, 5500) — 13,80 %;

для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Молдова — 35,37 %.».

Рішення Комісії від 13.07.2023 № АД-551/2023/441-01 набирає чинності через 30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі