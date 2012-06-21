Любомира КОВАЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Український гідрометцентр разом з іншими гідрометеорологічними організаціями проводить постійний моніторинг забруднення повітря як на території Зони відчуження, так і по всій території України. Для цього працюють 129 постів спостереження в різних містах держави. У Києві їх 16.

Про це під час брифінгу 17 квітня повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Щоденно Укргідрометцентр отримує найсвіжішу інформацію з повірених приладів за затвердженими методиками. А отже сумніватися у достовірності даних, отриманих лабораторним шляхом, на його переконання, немає.

Тому фахівець із впевненістю заявив, що протягом 16 квітня і минулої ночі у столиці насправді спостерігалося доволі високе забруднення атмосферного повітря. Найбільше воно було викликане твердими домішками і завислими речовинами. Отже, перевищення гранично допустимих концентрацій їх у повітрі по Києву спостерігалося у 2-3 рази. Така ситуація склалася внаслідок значного посилення швидкості вітру – до 20-22 метрів на секунду – та перенесення вітрової ерозії відкритих та розораних грунтах. Також спостерігалося погіршення видимості через надходження диму, який приніс цей вітер.

Станом же на 17 квітня можна відмітити, що, крім пилу, по інших інгредієнтах, таких як двооксид сірки, оксид вуглецю, двооксид азоту, формальдегід тощо концентрація забруднюючих речовин у повітрі столиці знаходиться в межах, характерних для нинішньої пори року. День у день вона може трохи підвищуватися або знижуватися. Але нічого надзвичайного за основними забруднювачами, крім пилу, немає. Микола Кульбіда також зауважив, що із середини дня 17 квітня навіть концентрація пилу вже суттєво знизилася і з часом прийде до норми.

Що ж до радіоактивного забруднення, фахівець наголосив, що у Зоні відчуження постійно проводиться якісний моніторинг. Так, за даними Екологічного центру Зони відчуження перевищень за рівнем гамма-фону немає взагалі. А щодо радіоактивних викидів, під час пожежі проводяться постійні лабораторні аналізи, і можна сказати, що помітного зростання по Цезію 137 в атмосферному повітрі не виявлено. Хіба що він є трохи вищим у самій зоні горіння, але значно знижується вже за 10 метрів від неї.

Він також зауважив, що за багато років цезій вже просів глибоко в землю, тому верхній шар грунту, який горить або тліє, не містить тих його концентрацій, які були б загрозливими для людей.

Щодо погодних умов надалі, Микола Кульбіда поінформував, що дощів не буде ще довго: 10-15 днів. Температурний режим буде помірним. Добре те, що швидкість вітру поступово вщухає. І протягом найближчих 10 днів вона буде доволі невеликою. Тому суттєвих ускладнень як погодної ситуації, так і ситуації із забрудненням атмосферного повітря (хімічного чи радіоактивного) у Києві очікувати не слід.