Вчені з Королівського коледжу Лондона (Велика Британія) заявили, що вакцинація проти коронавірусу вдвічі знижує ймовірність перенесення затяжного COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Учені проаналізували з грудня 2020 року по липень 2021 дані понад 1,2 мільйона осіб, які отримали одне щеплення вакцини проти коронавірусу та 917 504 людей, які отримали дві дози вакцини.

Згідно з результатом дослідження, тільки 0,2% або 2 370 людей повідомили, що захворіли на COVID-19 після повної вакцинації.

З тих 592 повністю вакцинованих людей, які підхопили коронавірус, тільки 31 особа або 5% заявили, що мали симптоми «тривалого COVID-19» впродовж 28 днів або більше після здачі позитивного тесту.

У групі з невакцинованих людей цей показник становив близько 11%.

Дослідники також виявили, що деякі люди більш схильні до ризику захворіти на COVID-19 попри вакцинацію, ніж інші, а саме, люди похилого віку та люди, які живуть у малозабезпечених районах. Особливо це стосувалося людей, які зробили лише одне щеплення проти коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 2 вересня зафіксовано 219 280 183 випадки COVID-19, зокрема 4 545 350 летальних, одужали 196 074 017 осіб.