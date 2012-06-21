Відсторонена від повноважень в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун має право виконувати обов’язки першого заступника очільника відомства. Про це заявив суддя-спікер Окружного адміністративного суду м. Києва Богдан Санін.
«Суд зазначає, що Уляна Супрун лише не може брати участі в засіданні Кабміну та визначати стратегічний план МОЗ. На інші обставини немає таких обмежень, їх суд не встановив. Увесь обсяг повноважень, які було делеговано Супрун як першому заступникові міністра охорони здоров’я відповідним наказом чи дорученням, залишається. Які це накази, суд не знає, але це знають у МОЗ», — цитує Укрінформ слова судді.
Тобто суд не вирішує питання, чи має право підписувати документи або договори Супрун, наголосив він: «Ми визначаємо обсяг повноважень чи обмежень, на які поширюється ухвала. Якщо є сумніви щодо підписання того чи того документа, МОЗ має право звернутися по відповідне роз’яснення, і суддя в межах цієї справи в обсягах наданих документів дасть його».