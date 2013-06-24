Сили оборони України продовжують знижувати воєнно­економічний потенціал та наступальні можливості російського агресора. Упродовж січня та лютого 2026 року завдано понад 40 ударів по об’єктах нафтогазової інфраструктури, військово­промислового комплексу, пунктах управління, складах боєприпасів, техніці та живій силі ворога на території рф.

Зокрема, уражено 13 НПЗ, нафтобаз та інших об’єктів нафтогазового комплексу росії. Удари по них послаблюють економічні спроможності агресора вести війну і безпосередньо зменшують поставчання пального ворожій армії.

Позбавлення росії економічного ресурсу для ведення війни — одна зі стратегічних цілей Плану війни України, який презентував міністр оборони Михайло Федоров. Доходи від продажу нафти й газу дають змогу росії фінансувати війну. За ці кошти ворог виробляє ракети і дрони, якими завдає ударів по мирному населенню України, оплачує контракти солдатам і може утримувати велику мережу пропаганди. Якщо перекрити цей канал, ресурс на війну різко скоротиться.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, у січні­лютому уражено такі об’єкти нафтогазової інфраструктури на території росії: нафтопереробні заводи «Ільський» та «Славянск Еко» (краснодарський край); «Волгоградський» (волгоградська обл.); «Ухтинський» (комі); нафтобази «Гєркон Плюс» (липецька обл.); «Осколнєфтєснаб» (бєлгородська обл.); «Жутовська» (волгоградська обл.); «Пензанєфтєпродукт» (пензенська обл.); «Хохольська» (воронезька обл.).

Крім того, ударів завдано по установці підготовки нафти «Альметьевская» (татарстан), бурових установках корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря, нафтовому терміналу «Таманьнєфтєгаз» (краснодарський край), а також Нєфтєгорському газопереробному заводу (самарська обл.), повідомляє Міноборони.