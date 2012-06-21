Анастасія Клочко з дитинства мріяла стати пожежником, хоч саме це слово вживають переважно в чоловічому роді. Пройшовши відповідне навчання, стала повноправною рятувальницею. Ось тільки не пускало її керівництво на справжню роботу, яку виконували колеги-чоловіки. Усе посилалися на інструкцію, яка обмежувала можливості жінок у таких ситуаціях. Сім років відпрацювала диспетчером. А в неї аж серце завмирало, коли чула виклик на ліквідацію надзвичайної ситуації.
Однак кажуть, нічого постійного в житті не буває. Торік Президент України підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних силах та інших військових формуваннях, і МОЗ скасувало наказ про заборонені професії для жінок.
Після участі торік у жовтні в обласних змаганнях на кращого рятувальника, де вона, пройшовши нелегкі випробування, виборола третє місце, остаточно зрозуміла, що більше не може просто приймати виклики. І ось уже три місяці працює пожежником у другій Черкаській пожежно-рятувальній частині. Як кажуть колеги, претензій до Анастасії в них немає: завжди працює з повною віддачею нарівні з усіма, чітко виконуючи завдання, виявляє кмітливість і дисциплінованість.
Начальник міськрайонного відділу управління ДСНС в Черкаській області Андрій Хижняк також задоволений. Каже, такі кадри потрібні. До того ж, за його словами, Анастасія єдина в Україні рятувальниця, яка виїжджає на пожежі. Хоч і не брали раніше жінок на такі події, часи змінюються.
Недавно черкаські рятувальниці долучилися до міжнародного челенджу (виклик самому собі, подолання труднощів, зусилля над собою) на підтримку мрії чотирирічної Есмі з Великої Британії. Започаткували челендж жінки — представниці пожежних служб Британії, які оприлюднювали свої фото з місця роботи. У такий спосіб вони переконують маленьку дівчинку, що на шляху до її мрії стати пожежницею жодних перепон немає.
Черкаські пожежниці переконані, що челендж допоможе Есмі повірити: вона може здійснити свою мрію і таки обрати бажану професію. Як це вдалося здійснити першій жінці бойового підрозділу в Черкаському гарнізоні Анастасії Клочко.