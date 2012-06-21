У Сєверодонецьку –– запах горілого: рятувальники третю добу не можуть приборкати вогонь лісових пожеж, основні з яких виникли 6 та 7 липня. Лихо має три осередки. Поблизу селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району Луганщини вогонь охопив близько 85 га, загоряння розповсюдилося на землі Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га, і зачепило тамтешнє село. Напередодні лісові пожежі виникли на території лісництв біля села Осколонівка. Уранці 7 липня їх локалізували, але через поривчастий вітер та спеку вогонь перекинувся на село Осколонівка. І там дуже швидко знищив 23 житлових будинки, 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро», пошкодив 36 садиб.
Стихійне лихо наступало страшно: вогонь з дерев перекидався на житлові будинки й дачі, людей із місць займання вивозили пожежними автомашинами і транспортом, який надіслала місцева влада. Хто міг, рятувався самостійно.
Але, за попередніми даними, внаслідок лісових пожеж попередньо за інформацією ДСНС загинуло четверолюдей, у МВС називають іншу кількість – шестеро… Ще дев’ятеро постраждалих забрали до лікарні. По медичну допомогу звернулися загалом 42 особи.
«На жаль, кілька людей загинуло. Наразі важко говорити про точну кількість, бо треба ретельно оглянути кожен будинок — пожежу ще не локалізовано повністю. Спека й вітер не дали нам шансів загасити вогонь. Ми вивезли літніх людей, які не могли рухатися самостійно. Усі, кому була потрібна медична допомога, її отримали», — прокоментував ситуацію голова Луганської ОДА Сергій Гайдай для місцевого телеканалу.
До гасіння пожеж у Луганській області вже залучили підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей. Задіяно велику кількість техніки, зокрема, до евакуації потерпілих залучені понад 15 екіпажів санітарних автомобілів та вісім гелікоптерів Мі-8. Загалом проти стихії борються понад 1000 рятувальників, поліцейських та нацгвардійців. У Сєверодонецьку місцеві жителі збирають питну воду та їжу для рятувальників, а також для евакуйованих.
В область уже прибули два пожежні літаки, які уряд направив для ліквідації лиха. Але оскількибойовики не дають жодних гарантій, що не відкриють вогонь, вони не можуть працювати на гасінні.
«На жаль, та сторона, в якої просили режиму тиші, нічого нам не підтвердила», — розповів голова Луганської ОДА.
Керівник області вже звернувся до Кабінету Міністрів щодо визнання масштабних пожеж на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня, що дасть змогу передбачити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Лісомисливські господарства зможуть вирубати згорілий ліс і почати рекультиваційні роботи. За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тисяч гектарів лісу.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»