30 липня 2025 року ПриватБанк здобув перемогу в багаторічній справі проти його колишніх власників. Судовий процес відбувався у Високому суді Лондона, Велика Британія, і тривав із 2017 року, повідомляє Міністерство фінансів.

Суд визнав факт незаконного привласнення колишніми власниками майже 2 млрд дол. США коштів банку шляхом їх виведення на користь компаній за фіктивними договорами.

Позитивне рішення задовольнило вимоги ПриватБанку в повному обсязі. Суму виплати, яку будуть зобов’язані здійснити колишні власники, буде визначено на наступному слуханні у жовтні 2025 року. Очікується, що компенсована банку сума становитиме понад 2 млрд дол. США разом з відсотками та юридичними витратами.

Міністр фінансів Сергій Марченко схвалив рішення суду і зауважив: «Перемога банку в цьому важкому судовому процесі — крок до відновлення справедливості. Її досягнуто передусім на користь громадян України та уряду України як акціонера ПриватБанку. Ми вкотре переконуємося, що держава здатна успішно обстоювати свою позицію та інтереси на міжнародній арені. Вітаю команду банку, юристів та всіх залучених, завдяки кому позитивне рішення стало реальністю».