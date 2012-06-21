Будь-які перешкоди виборчому процесу в об’єднаних територіальних громадах, які нині активно формуються в Україні і довели свою ефективну форму самоврядування, неприпустимі. Немає жодної законодавчо обумовленої заборони бажанню людей об’єднуватися і розвивати свої території. Таку позицію Прем’єр-міністр Володимир Гройсман висловив під час спеціальної наради з керівництвом Центральної виборчої комісії та Міністерством юстиції, присвяченої розблокуванню виборів у понад сотні новоутворених ОТГ.
Чинні юридичні колізії призвели до того, що вибори опинилися під загрозою зриву. І це, своєю чергою, загрожує процесу подальшої децентралізації в Україні, яка є однією з найвдаліших реформ уряду.
«Це не просто зупинка виборів. Це намагання зупинити одну з ключових реформ. І для мене вона не просто чергова зміна. Я прийшов працювати в уряд заради її впровадження і заради неї змінив своє життя. Я готовий і далі забезпечувати лідерство в децентралізації, але слід вести цей процес на всіх стадіях, — сказав Володимир Гройсман. — Прямих заборон і перешкод виборчому процесу немає».
Справді, глобальних підстав скасовувати заплановане волевиявлення насправді не існує. Натомість є юридичні нюанси, які потребують врегулювання і роз’яснення. У врегулюванні їх і полягає ключове завдання, бо країна саме проходить так звану точку неповернення, коли змінюється не тільки держава, а й свідомість громадян, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Тому Прем’єр закликав знайти прийнятний механізм і забезпечити проведення виборів у листопаді або не пізніше кінця року. Такий крок буде зрозумілий і виборцям, і громадам, і уряду. Тримати людей у непевності не можна. «Те, що децентралізація почала набирати оберти, а громади почали відновлювати місцеве самоврядування й оживати — неможливо зупинити, — переконаний Володимир Гройсман. — І уряд повністю відданий цій ідеології і ідеї децентралізації. Ми маємо рухатися вперед і не зупинятись. Я боротимуся за те, щоб подальший процес децентралізації був успішним. Щоб ніхто не заважав людям об’єднуватися і ставати успішними, розв’язувати свої проблеми – створювати нові садочки, школи, нові дороги, парки, сквери, нові підприємства».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»