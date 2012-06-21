У Звенигородці на Черкащині відбувся профорієнтаційний інтерактивний захід для учнівської молоді «Марафон професій». Його учасниками стали понад 400 випускників шкіл міста та учнів з Лисянського та Катеринопільського районів. Фахівці обласної служби зайнятості, які організували марафон, допомагали молоді зорієнтуватися у виборі професії, сформувати відповідальне ставлення до планування майбутньої кар’єри.
Під час марафону використовували мобільні засоби інформування, що дало змогу фахівцям надати широкий спектр профорієнтаційних послуг на високому рівні. Учасники ж мали змогу не лише актуалізувати наявні та здобути нові знання про світ професій, а й пройти комп’ютерне тестування, щоб професійно самовизначитися та проконсультуватися в питаннях вибору майбутньої професії. Цим скористалися 90 школярів і отримали корисну для роздумів і прийняття рішення інформацію.
Цікавою була конкурсна програма, адже командам-учасникам, які представляли Звенигородку, Катеринопіль і Лисянку, довелося без слів, рухами й діями протягом хвилини зобразити задану професію, вгадувати за першими та останніми літерами назву професії в конкурсі «Професійний алфавіт», швидко називати професії за такими рубриками, як «найсолодша», «найдитячіша» тощо, здогадатися, представника якої професії зображує капітан команди. У підсумку компетентне журі визначило переможця, яким стала команда зі Звенигородки.
Не менш цікавою складовою «Марафону професій» стали презентації актуальних робітничих професій під час майстер-класів, які провели представники запрошених навчальних закладів.