У столиці постійно зростає кількість проведених тестувань ПЛР- та ІФА-тестами. Так, від початку пандемії Київський лабораторний центр МОЗ України зробив майже 40 тисяч ПЛР-тестів. А мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали 24,5 тисячі зразків біоматеріалів для подальшого проведення тестувань.
Про це під час брифінгу 22 червня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Очільник міста також зазначив, що у столиці найвищий в країні показник проведення тестувань. Він становить 67 протестованих осіб на 100 тисяч населення.
Ще Віталій Кличко поінформував, що Штаб із надзвичайних ситуацій столиці 22 червня ухвалив рішення: власники й керівники торговельних мереж, закладів громадського харчування, галузі побутового обслуговування мають організувати тестування своїх працівників ІФА-тестами, які виявляють наявність антитіл до вірусу. Такі тести слід проводити раз на місяць. І це необхідно робити, адже йдеться про компанії з великою кількістю відвідувачів і високою імовірністю інфікування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»