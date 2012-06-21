Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
За підсумками конкурсу з відбору претендентів на участь у реалізації проєкту з розвитку відкритих даних, який проводить громадська організація «Агентство журналістики даних», Харків відібрано до команди учасників.
Як розповіли в громадській організації, заявка на участь у конкурсі, подана Харківською міськрадою за основними критеріями розуміння міською владою необхідності глибоких процесів впровадження в суспільне життя відкритих даних, а також готовність до вдосконалення, визнана кращою серед представлених.
За словами директора департаменту діловодства Харківської міської ради Олександра Хохлова, рішення конкурсної комісії ще раз підтверджує той факт, що Харків був завжди серед лідерів у роботі зі зверненнями громадян та в діловодстві. Він висловив сподівання, що завдяки участі в проєкті працівники міськради набудуть нового досвіду з оприлюднення та використання відкритих даних, отримають нові навички для виконання функцій, визначених новими законами.