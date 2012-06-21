Уряд додатково спрямував 650 мільйонів гривень на забезпечення готовності й реагування лабораторних підрозділів МОЗ на поширення коронавірусної хвороби. З них 280 мільйонів – на заплати працівників лабораторій, які борються з коронавірусом на передовій. Уже найближчим часом буде затверджено паспорт бюджетної програми під цю суму коштів і працівники лабораторій також отримають 300% надбавку за весь період роботи з коронавірусом.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Він також повідомив, що МОЗ розширює діагностику методом ПЛР. «Додатково залучено лабораторії Держпродспоживслужби для розширення діагностики методом ПЛР. Знаємо також про черги на тестування, які сформовано в деяких містах мільйонниках (Київ, Львів). Тому в Києві підключилася до цього процесу референт-лабораторія Центру громадського здоров’я, у Львові – підключать лабораторію медичного університету й на допомогу прийде вірусологічна лабораторія Кіровоградської області», – каже Віктор Ляшко.
Він також розповів, які регіони наразі не можуть розраховувати на пом’якшення карантину. Як відомо, послаблюючи карантин у областях МОЗ виходить з трьох критеріїв: інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення має становити менше 12); завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше 50%; охоплення тестуванням не нижче за рівня інцидентності – середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 тисяч населення.
«Наразі за показником завантаженості ліжок перевищення лише в Чернівецькій області, де цей показник більший – 54,5%. За тестуваннями не проходить Донецька область – 9 тестувань на 100 тисяч населення, Луганська – 9,03, Львівська – 11,98. Показнику інцидентності не відповідають Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області», – зазначив заступник міністра.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»