Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Один за одним правоохоронці встановлюють випадки зловживань у лісовому господарстві Закарпаття. Днями в публікації «Урядового кур’єра» йшлося про викриття на махінаціях групи лісопорушників із числа працівників одного з держлісгоспів на Тячівщині, а також національного природного парку та біосферного заповідника на Рахівщині й Хустщині. Руками «чорних лісорубів» вони завдали державі мільйонних збитків.
І ось нове повідомлення зі Служби безпеки України. Її працівники встановили факти несанкціонованих вирубок лісу в Ясінянському державному лісомисливському господарстві, що в Рахівському, Мокрянському держлісгоспі – Тячівському районах.
У першому з цих держпідприємств незаконно зрубано дерева цінних порід. Збитки, нанесені природоохоронному фонду, оцінюються в суму до 7 мільйонів гривень. Трьом працівникам лісгоспу повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
У Мокрянському держлісгоспі посадовці сприяли незаконним вирубкам з метою подальшого збуту деревини. Цими оборудками державі завдано збитків на суму 2,5 мільйона гривень.
Слідчі дії здійснювали працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань, що у Львові. Зараз справи готують до передачі справ e суд і притягнення винних осіб до відповідальності.
Злочинна недбалість лісівників і незаконна вирубка в карпатських лісах, за висновками експертів, є однією з причин нищівних паводків, інших стихійних лих у Карпатах.