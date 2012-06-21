Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Карантинний період став неабияким випробуванням для працівників Сумської обласної служби зайнятості. До їх честі, колективи всіх підрозділів успішно виконують свої службові обов’язки, надаючи консультації з різних питань, допомагаючи безробітним ставати на облік тощо.
Так, упродовж останніх 30-ти днів послугами телефону гарячої лінії скористалися 340 громадян, яких цікавили виплати допомог по безробіттю, отримання різних довідок, порядок взяття на облік тощо. А всього за період з 17 березня по 17 квітня до служби звернулися 5351 мешканець краю — через електронну пошту та скриньки в центрах зайнятості за місцем проживання. Порівняно з відповідним минулорічним періодом це більше у 2,2 рази.
Разом з тим працівники центрів зайнятості активно відгукнулися на заклик медиків і стали донорами. Зокрема, останніми днями кров для маленьких пацієнтів Сумської дитячої лікарні здали Лідія Павлик, Євгенія Бурлака, Юлія Коплик, Наталія Куценко.