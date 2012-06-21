Сильну державу формують сильні регіони, які завдяки реформі децентралізації отримали значні адміністративні й фінансові повноваження. Тож тепер вони мають навчитися ефективно використовувати й примножувати цей ресурс для розвитку регіональної економіки та економіки держави. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з керівництвом і членами Асоціації міст України.
«Ми ухвалили важливі рішення, які дали змогу передати на місця частину державного ресурсу. Проходимо шлях збалансування видатків, доходів і повноважень», — провадив далі Володимир Гройсман.
Нові дитячі садки, утеплені школи, відновлені дороги тощо — докази ефективності децентралізації. Більшість регіональних проектів, які роками чекали на фінансування, стають реальністю, запевняє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Такі видатки слід компенсувати доходами. Примножити їх можна двома шляхами: або запозичити кошти, або опрацювати можливість відкриття нових виробництв, створення робочих місць, тобто збільшити обсяг податкових надходжень, передусім ПДФО, який на 60% потрапляє до місцевих бюджетів. Цей шлях найприйнятніший, адже дає змогу на регіональному рівні ефективно впроваджувати ініціативи з реформи освіти, медицини, енергоефективності, будівництва доріг, а також розв’язувати накопичені минулими роками проблеми, серед яких погашення комунальних боргів, організація пільгових перевезень громадян тощо.
«Разом будуймо серйозну, сильну, комфортну країну. Без місцевої влади зробити це неможливо. Ми партнери, і я зацікавлений у вашому успіху. Ваш успіх — це успіх держави», — закликав до спільної роботи Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»