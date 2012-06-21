У День Гідності та Свободи кожен українець згадував події, що відбулися шість років тому. Як боронили волю, гідність і свободу власного вибору. І не дозволили навіть силою та зброєю відвернути себе з обраного шляху. У річницю віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба провів урок на тему європейського вибору України у столичній спеціалізованій школі №57.
Урядовець поспілкувався з учням 6—7 класів, яким розповів про події осені 2013 року, коли тодішнє керівництво країни відмовилося від курсу на євроінтеграцію. І це спровокувало масові протести українців. Згодом вони переросли в Революцію гідності, яка назавжди закріпила європейський вибір України.
Дмитро Кулеба поділився тим, що відчував і бачив тими днями, і розповів, яке значення мали ці події. Він обґрунтував, чому український народ обрав рух до Європейського Союзу, розказав, що таке гідність і свобода вибору, в чому різниця між державами з ринковою та плановою економіками і що слід зробити Україні задля членства в ЄС, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.
Юним співрозмовникам урядовець побажав рости вільними людьми, готовими захищати свою гідність і гідність інших: «На трьох поняттях — свобода, гідність і рівність — побудовано всю Європу. Ми з вами живемо в європейській країні. І хоч ми поки що не належимо до об’єднання найуспішніших країн Європи — ЄС, прагнемо до цього і наполегливо туди рухаємося. Я переконаний, що ви матимете паспорти, які, звісно, будуть паспортами громадян України, та вгорі на них буде написано «Європейський Союз». Ви будете громадянами вільної Європи. Вільно подорожуватимете, самостійно обиратимете, де вам жити, працювати, матимете гідність і свободу».
На запрошення учнів він відвідав музей школи, якій незабаром виповнюється 100 років, і ознайомився з оснащенням початкових класів, де діти навчаються за програмою «Нова українська школа».
В інших школах, коледжах і вишах у всій Україні за рекомендацією Міністерства освіти і науки наприкінці листопада проводять спеціальні уроки та інші заходи, присвячені одній з ключових вимог Революції гідності — європейській інтеграції.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»