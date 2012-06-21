З 1 червня учні закладів профтехосвіти, для яких неможливо перенести практичне навчання у дистанційний формат, можуть виходити на заняття. Для випускників також зможуть організувати державну кваліфікаційну атестацію, про що повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
Водночас, йдеться про те, що розпочати роботу зможуть заклади профтехосвіти лише тих регіонів, де місцева влада ухвалить рішення про послаблення карантину. Крім того, директор має погодити механізм роботи з місцевим управлінням освіти.
Відвідувати профтехи учні зможуть, зокрема для того, щоб скласти лабораторну роботу, пройти теми з виробничого навчання чи практики, відпрацювати водіння транспортним засобом тощо.
Під час уроку в кабінеті має перебувати не більше 10 осіб одночасно, а провітрювати приміщення слід буде щонайменше 15 хвилин перед і після кожного заняття.
Адміністрація профтехзакладу має попіклуватись про безпечність освітнього процесу, а саме: прибирання двічі на день; дезінфекцію; інформування про необхідність регулярного миття рук із милом і використання захисної маски; заборону перебування у закладі сторонніх осіб; дотримання дистанції – по одному учню за партою; щоденний температурний скринінг працівників і учнів; інструктаж про симптоми хвороби та дії у випадку зараження.
Щоб уникнути скупчення учнів у закладі, адміністрація може змінювати графік освітнього процесу – починати заняття в різний час, скоротити чи збільшити тривалість перерв, запланувати позмінне навчання тощо.
Водночас, МОН рекомендує не застосовувати очне навчання без нагальної потреби та комбінувати його з дистанційним опануванням матеріалу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»