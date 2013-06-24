З ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності за участі Міністерства охорони здоров’я відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи протезування.

«Підсумком нашої спільної роботи має стати нова система протезування — сучасна й доступна всім у кожному регіоні, побудована навколо потреб людини. Але спершу маємо визнати проблеми і спільно напрацювати рішення, які дадуть результат», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

До складу групи увійшли представники органів виконавчої влади та підприємств, що працюють у системі протезування, а також народні депутати, громадські організації, благодійні фонди та партнери. Мета — напрацювати практичні рішення для модернізації системи протезування.

Щороку за державною програмою протезування допомогу отримують майже 11 тисяч людей. Це значний обсяг роботи, однак потреба росте чи не щодня.

Денис Улютін окреслив ключові проблеми та виклики системи протезування, серед яких брак єдиного маршруту пацієнта, нестача кваліфікованих протезистів, надмірна бюрократія, непрозора система ціноутворення тощо.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшкозазначив, що одне із завдань на шляху створення цілісної системи протезування та реабілітації — описати маршрут пацієнта від моменту ампутації до повного відновлення, визначити слабкі місця й усунути бар’єри.

«Лише так ми зможемо підготувати реалістичну дорожню карту і закріпити її в державних рішеннях. Для мене важливо, щоб система була не реактивною, а передбачуваною й стійкою, щоб кожен, хто потребує протезування, мав доступ до сучасних технологій, кваліфікованих фахівців та повної підтримки на всіх етапах відновлення», — сказав він, повідомляє Мінсоцполітики.