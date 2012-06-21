Ім’я головного лікаря Білопільського районного центру первинної медичної допомоги Костянтина Рожина добре відоме серед медиків і пацієнтів не тільки Сумщини, а й України. Нещодавно він став переможцем всеукраїнського конкурсу «Головний лікар року-2019», про що повідомляв «Урядовий кур’єр». Днями досвідчений медик провів для своїх колег практичний урок з надання медичних послуг за допомогою нових технологій для жителів ОТГ, адже очолюваний ним підрозділ має значний досвід у цьому.
За словами Костянтина Рожина, нині стає актуальним перехід на електронні платформи, завдяки чому вдається значно поліпшити якість обслуговування хворих і надання їм відповідної допомоги. Тож лікар поділився досвідом з колегами, провів серію практичних занять у групах.
Як підсумувала практикум координатор Офісу реформ у Сумському РВ Асоціації міст України Ніна Мельник, цифровізація медицини дає змогу відкрити нову сторінку в галузі охорони здоров’я, насамперед в ОТГ, які доволі великі за територіями. Застосувавши цифрові методи, можна успішно уникнути проблем і дійти до кожного пацієнта, незалежно від того, де він живе — у центрі чи глибинці.
Практикум на Сумщині відбувся в межах проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (PULSE). За підтримки USAID його втілює Асоціація міст України.