Російським уболівальникам заборонено проносити національні прапори на спортивні об'єкти Олімпійських ігор в Пхенчхані. Про це повідомив редактор дирекції спортивного мовлення російського Першого каналу Василь Конов. За його словами, уболівальникам заборонено проносити на спортивні об'єкти прапори країн, що не беруть участь в Олімпіаді. Раніше повідомлялося, що МОК не допустив лідерів збірної Росії з біатлону та лижних гонок до Олімпіади-2018.
ЗИМОВІ ІГРИ БЕЗ НИХ
Прапори Росії заборонили на олімпійських об’єктах у Пхенчхані
Російські прапори заборонили на всіх спортивних об'єктах Олімпіади-2018