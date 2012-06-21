У будь-якій лікарні немає дрібниць. І коли санітаркам прасувати білизну стає легше, то пацієнти першими відчувають ці зручності. Особливо такі, кого хвороба на тривалий час прикула до лікарняного ліжка.
Це добре розуміють усі, а ось допомогти комунальній установі «Попаснянська районна центральна лікарня» міста Гірського отримати нове обладнання змогли саме представники Польового офісу Агентства ООН у справах біженців.
За словами голови Попаснянської райдержадміністрації Сергія Шакуна, протягом останніх трьох років у прифронтовому районі працюють різні міжнародні благодійні фонди. Їхні представники проводять постійний моніторинг наявних проблем району і запроваджують ті проекти з відновлення інфраструктури, які найбільше потребують донорського фінансування. Так сталося і цього разу. Представники Агентства ООН у справах біженців провели повний аналіз ситуації з відновлення об’єктів соціальної інфраструктури на Попаснянщині, неодноразово з цього приводу зустрічалися з керівництвом району і вирішили втілити в життя проект з відновлення харчоблоку та пральні в лікарні міста Гірського. Фінансову підтримку надала федеральна компанія GIZ за підтримки уряду Німеччини.
Тож відповідні приміщення відремонтували і встановили пральні машини, сушки, прасувальні дошки, холодильники, морозильні камери, духові шафи тощо. У цьому році працюватимуть уже нові проекти.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»