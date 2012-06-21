Цьому питанню фахівці Міністерства соціальної політики приділяють велику увагу. Служби у справах дітей спільно з департаментами освіти і науки, охорони здоров’я, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в усіх областях проводять перевірки, зокрема й дистанційні, для забезпечення прав неповнолітніх, які повернулися до своїх родин із державних закладів догляду та виховання.
Отже, станом на середину квітня 2020 року, кількість родин, що перебувають у складних життєвих обставинах, де побували посадові особи, – понад 25 тисяч. А нововиявлених сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах – понад 2 тисячі.
Від початку карантину у батьків вилучено 98 дітей через загрозу їхньому життю та здоров’ю. Їх тимчасово влаштували: 35 – до медичних закладів, 4 – до будинків дитини системи МОЗ, 38 – до закладів соцзахисту дітей, 21 – до родин родичів або знайомих, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Із загальної кількості вилучених дітей на обліку служб у справах дітей або центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді через складні життєві обставин перебуває 72 дитини. Семеро неповнолітніх під час карантину повернулися в родини із закладів догляду.
Більшість неповнолітніх вилучено з родин через перебування батьків у стані алкогольного сп’яніння або під дією психоактивних речовин, погані умови проживання, відсутність коштів для придбання продуктів харчування та ліків, насильство в родинах, жорстоке поводження з дитиною або безробіття батьків.
Також службами у справах дітей обласних, Київської міської державних адміністрації обліковано 203 дитини, які залишилися без батьківського піклування – покинута або знайдена дитина, хвороба або смерть батьків, перебування батьків або одного з них у місцях позбавлення волі або під вартою, перебування батьків у розшуку, позбавлення батьківських прав тощо. Органи опіки та піклування встановлюють їм відповідний статус і влаштовують в сімейні форми виховання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»