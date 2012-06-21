Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Жорсткі обмежувальні заходи, введені в усьому світі у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу, повинні брати до уваги права людини. З огляду на це генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич оприлюднила спеціальну інструкцію для урядів країн-членів РЄ щодо дотримання норм демократії та верховенства права під час кризи COVID-19.
«Вірус забрав багато життів і чимало дорогих нам речей, але ми не повинні дозволяти йому руйнувати головні цінності вільного суспільства», – йдеться у листі генсека РЄ, який є у розпорядженні «Урядового кур’єра».
За словами Марії Пейчинович-Бурич, основним соціальним, політичним та правовим викликом, що постав перед країнами-членами РЄ у ці дні стала здатність ефективно реагувати на кризу, викликану пандемією коронавірусу, і при цьому гарантувати, що заходи, яких вони вживають, не підриватимуть основних європейських цінностей.
У документі, розісланому в усі столиці країн-членів РЄ, нагадується про механізм відходу країни від Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Стаття 15 ЄКПЛ передбачає, що країни-підписанти можуть відступити від своїх зобов’язань «під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації». Саме тому генсек РЄ нагадує, що певні заходи виняткового характеру, запроваджені для призупинення епідемії коронавірусу, можуть вимагати відхилення від зобов’язань держав за конвенцією.
«Кожна держава повинна оцінювати, чи вимагають вжиті нею заходи відступу від конвенції залежно від характеру та ступеня обмежень, що застосовуються до прав і свобод, які нею захищаються», – пояснила Марія Пейчинович-Бурич.
Для того, щоб відступити від деяких статей ЄКПЛ, держава-член РЄ повинна інформувати про це генсека організації. Проте навіть у надзвичайних умовах є принципові свободи, які держава не має права порушувати. Це право на життя, заборона катувань та нелюдського чи принизливого поводження чи покарання, заборона рабства. Не можна також відходити від принципу РЄ про скасування смертної кари.
На сайті Європейського суду з прав людини повідомляється, що у «березні і квітні 2020 року у контексті кризи у сфері охорони здоров’я через COVID-19 Латвія, Румунія, Вірменія, Республіка Молдова, Естонія, Грузія, Албанія та Північна Македонія повідомили генерального секретаря Ради Європи про своє рішення використати статтю 15 ЄКПЛ». Україна поки що про такий намір не заявляла.