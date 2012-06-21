Кабінет Міністрів схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, розроблену Міністерством інформаційної політики. Її представили перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова та радник міністра Юлія Каздобіна, повідомляє Укрінформ.
«Завдання російської пропаганди полягає в тому, аби переконати аудиторію Криму, що, по-перше, світ проковтнув цю пігулку, зафіксував окупацію, Україна забула і не виборює Крим.
Ухвалення цього документа, особливо на тлі резолюції Організації Об’єднаних Націй, — ключовий меседж людям у Криму, що це неправда. Це вбиває міфи, які мільярдними бюджетами активно проштовхує російська пропаганда», — наголосила Еміне Джапарова.
Як зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, цей документ надзвичайно важливий. «Але головне — цю стратегію виконувати, реалізовувати в межах заходів і цілей, прописаних у цьому документі», — зауважив він.