Шуруповерт необхідний майже щодня, багато операцій з його допомогою можна зробити набагато швидше і ефективніше, ніж без нього – поміняти замки, зібрати шафу, зробити ремонт у квартирі. Ввернути або викрутити дюбеля, болти та шурупи, просвердлити отвір у тому чи іншому матеріалі, зачистити дерев'яну поверхню – для всього цього нам знадобиться шуруповерт. У випадку з шуруповертом ви можете регулювати зусилля закручування – це його основна відмінність від звичайної дрилі, те, що робить його незамінним для свого кола завдань.
Різновиди шуруповертів
Існують шуруповерти, що працюють за допомогою акумулятора, шуруповерти, що працюють від електричної мережі, а також шуруповерти з комбінованим живленням.
Перші відносяться до напівпрофесійних і побутового класу інструментів, другі – до професійного інструменту, призначеного для тривалої роботи та серйозних навантажень. Електричні шуруповерти краще справляються з твердими матеріалами та не вимагають заміни джерел живлення, акумуляторні – мають меншу вагу, не прив'язані до електричної розетки та відповідно мають більш широку зону доступу, не обмежену довжиною шнура.
Зручність або ергономічність – дуже важливий момент, яким часто ігнорують. Ви купуєте інструмент надовго, вам повинно бути легко комфортно з ним працювати, відповідно, важлива не тільки його потужність, але і те, як ми почуваємо його в руці. Варто звернути увагу на конструкцію інструмента, форму та розташування руків'я. Найбільш зручним вважається руків'я, що розташовується по центру корпусу, у той час як моделі типу «пістолет» визнані менш ергономічними – при роботі з ними рука втомлюється швидше.
Крутний момент, він же потужність – чим він вищий, тим більший саморіз ви можете вкрутити, тим твердіші матеріали можна просвердлити. Хороший побутовий шуруповерт має максимальний крутний момент 15 Нм, цього цілком достатньо для закручування тугих саморізів. Професійні шурупокрути можуть мати крутний момент і 130 Нм.
Частота обертання, вона ж кількість обертів – параметр, що впливає на швидкість свердління. Для різних завдань необхідна різна частота обертання, наприклад, для того щоб викрутити або вкрутити шуруп у деревину цілком достатньо 400-500 оборотів, а для свердління потрібно шуруповерт з великою кількістю оборотів, як мінімум 1200 на хвилину. Для побутових операцій шуруповерти з ще більшою частотою обертання зазвичай не потрібні, це вже професійний інструмент.
Не слід залишати без уваги й таку штуку як редуктор – він забезпечує обертання робочого валу інструменту з певною кутовою швидкістю, вимірюваної все в тих же «оборотах». Якщо ви збираєтеся тільки закручувати та викручувати шурупи, то вистачить і 500 оборотів, якщо ви збираєтеся свердлити – необхідна кутова швидкість не менше 1200-1500 оборотів.