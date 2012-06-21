Зброю кораблів і катерів Морської охорони Держприкордонслужби можна застосовувати без попередження для відбиття ворожого вторгнення на нашу територію та нападу на українські кораблі. Про це йдеться в ухваленому у Верховній Раді Законі «Про прилеглу зону України», який підтримали 244 народних депутати. УНІАН повідомляє про кілька переголосувань, оскільки в сесійній залі не вистачало необхідних 226 голосів.
Прилегла зона України — це зона відкритого моря, яка прилягає до територіального моря України і зовнішня межа якого перебуває на відстані не більш як 24 морські милі, відлічені від вихідних ліній, від яких відміряється ширина нашого територіального моря.
Україна у своїй прилеглій зоні здійснює контроль для запобігання порушенням митного, фіскального (податкового), імміграційного (міграційного), санітарного законодавства у межах своєї території, включаючи її внутрішні води або територіальне море.
Законом передбачено право переслідувати судно, яке порушило кордон України, по гарячих слідах, щоб його затримати та притягти екіпаж до відповідальності згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року. Право на переслідування припиняється, щойно переслідуване судно увійде в територіальне море держави, під прапором якої плаває, або будь-якої третьої.
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