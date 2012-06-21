Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Двічі протягом тижня військовослужбовці Східного регіонального управління Держприкордонслужби зупиняли неподалік населеного пункту Трьохізбенка Луганської області, за 200 метрів від лінії розмежування групи людей, які прямували з тимчасово окупованої території до Сєвєродонецька поза встановленими контрольними пунктами в’їзду-виїзу. А всього з початку року прикордонники виявили 15 таких осіб.
Як повідомляє пресслужба відомства, 21 січня прикордонники викрили трьох громадянок, які перетнули лінію розмежування поза визначеними дорожніми коридорами.
Встановлено, що жінки незаконно перетнули лінію розмежування човном через річку Сіверський Донець. Зі слів затриманих, жінок віком понад 60 років, вони таким чином намагалися прослідувати нібито для відвідування фінансової установи.
28 січня у тих же місцях прикордонники виявили ще чотирьох осіб, яких човнярі незаконно доправляли з окупованої території області. Двоє з порушників зізналися, що прямували до Сєвєродонецька і зазначили, що незаконний перетин лінії розмежування обійшовся їм платою для човнярів по 100 гривень з кожного.
Усіх громадян притягнуто до адміністративної відповідальності.