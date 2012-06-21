Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
В операції «Казино», проведеній у Харківської області, в ході якої протягом доби поліцейські перевірили 440 точок грального бізнесу, було задіяно 72 групи у складі працівників територіальних відділів поліції, управління стратегічних розслідувань і слідчих підрозділів. Про це розповів журналістам начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко.
За його словами під час операції працівники поліції вилучили 262 комп’ютери, 4 сервера, 32 монітора, 86 ігрових автоматів, 44 ігрових столи, 15 тисяч гривень, картки учасника гри, чернетки, відеореєстратор, касовий апарат на загальну суму 20 мільйонів гривень.
За матеріалами операції відкрито 41 кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) ККУ,санкції якої передбачають накладення штрафів у розмірі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.