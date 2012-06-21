Єдина система авіаційної безпеки й цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ першою у світі використовуватиме французькі гелікоптери H-145 останньої модифікації. Відповідну угоду, як повідомляє прес-служба МВС, підписали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і президент французької компанії Airbus Helicopters Бруно Івен на міжнародній виставці Heli-Expo 2019 в американському місті Атланта, де найсучаснішу модель гвинтокрила H-145 уперше офіційно презентовано світові. Він швидкий та економічний, вантажопідйомність — 3800 кілограмів. Ідеально підходить для правоохоронних і рятувальних операцій. Може перевезти 11 офіцерів на місце події.
«Єдина система авіаційної безпеки й цивільного захисту МВС через кілька років функціонуватиме так, як цього заслуговують люди. 21 — SuperPuma, 10 — Н-145 і 24 — Н-125 — це перші моделі, які отримаємо найближчим часом. Перші поставлені машини Н-225 спричинили фурор у професійному середовищі. Єдина система авіаційної безпеки й цивільного захисту МВС стане третьою за потужністю в Європі після Франції та Німеччини. Головна мета — забезпечити рятувальників і поліцейських найкращою технікою для виконання їхньої нелегкої роботи.
«H-125 — єдиний гвинтокрил у світі, що досяг вершини Евересту, тому наші гори для нього не проблема. З його допомогою рятуватимуть туристів, які нерідко губляться в горах чи потрапляють у сніговий полон. Використовуватимуть його й для моніторингу прикордонної зони», — наголосив Арсен Аваков.
Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін додав, що модернізовані гелікоптери чергуватимуть фактично в усіх куточках країни й забезпечать виконання всього комплексу завдань, покладених на відомство. Ідеться про вчасне надання медичної допомоги постраждалим, пошуково-рятувальні операції та моніторинг територій у протипожежних цілях. Гвинтокрили обладнано двома медичними модулями для ефективної аеромедичної евакуації.
Невдовзі в Україні буде створено потужний сервісний центр для вертольотів. Це дасть змогу не лише обслуговувати наші борти, а й виконувати замовлення партнерів з інших країн. Для технічного обслуговування прибуде група фахівців компанії Airbus, які впродовж року навчатимуть українських спеціалістів. Це, як і вищезазначена угода, — один із прикладів ефективної співпраці між Європейським Союзом і Україною.
для «Урядового кур’єра»