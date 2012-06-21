Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Підозру у правоохоронців викликало поштове відправлення на ім’я одного з ув’язнених, який утримується в державній установі «Старобільський слідчий ізолятор». Передачу перевірили, і виявили, що психотропну речовину PVP напівпрозорого кольору було ретельно замасковано у пакеті з кухонною сіллю. Наркотик правоохорнці вилучили і направили для проведення експертного дослідження.
Як повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України), проводяться необхідні слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.