Працівники МВС і Нацполіції мають відчутні досягнення у своїй роботі. Так, за 5 місяців 2020 року розкриття убивств становить 92%, завдання тяжких тілесних ушкоджень — 92%, тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками — 91%, зґвалтувань — 91%. Загалом, за останні три роки маємо відчутну позитивну динаміку в розкритті тяжких злочинів.
У цьому під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 5 червня переконував народних депутатів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Проте, на жаль, поки що є й ті, хто ганьбить честь мундиру. Так, за 2019 рік і 5 місяців 2020 року за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки розпочато 1037 кримінальних проваджень щодо поліцейських, повідомлено 482 підозри. А це майже 2 кримінальних провадження і одна підозра на день.
Також стосовно поліцейських було складено 1,2 тисячі адміністративних протоколів за порушення антикорупційного законодавства. Проведено 4,6 тисячі цільових перевірок. Звільнено за негативними обставинами 178 осіб.
Міністр наголосив, що за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Державним бюро розслідувань відкривається до 90% проваджень стосовно правоохоронців.
«Запобіжником для роботи «брудних» поліцейських є ефективна робота фахівців внутрішньої безпеки», — резюмував урядовець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»