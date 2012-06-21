Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавщина не тільки знаходиться у центрі країни, а й у центрі оперативних зведень щодо боротьби з наркотою. Щороку тамтешні правоохоронці повідомляють про виявлені у районах плантації нарковмісного маку, конопель, іншого зілля, яке зводить людей з розуму і руйнує їхнє здоров’я. Однак підпільні горе-сіячі заборонених рослин продовжують їх вирощувати із завидною впертістю і наполегливістю.
У лютому цього року в області за вироками судів спалили коноплі, канабісу, маку та макової соломки на майже 2 мільйони гривень, у грудні майже на мільйон. Цього разу поліціянти знищили ще й 30 літрів опію.