Переважна більшість правоохоронців гідно несуть службу щодня, охороняючи спокій громадян, захищаючи їх і допомагаючи. Серед досягнень МВС останнього часу — запровадження відеофіксації порушень правил дорожнього руху. І кількість зухвалих порушників від цього почало відчутно зменшуватися.
Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 5 червня повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Він також розповів, що в країні запроваджують програму «Поліцейський офіцер громади». Вже нині 190 таких офіцерів працюють у регіонах. Вони там і проживають, тому готові 24/7 надавати допомогу тим, хто її потребує. Програму запроваджено нині у 251 громаді з населенням понад 2 мільйона українців, які цю роботу схвалюють.
Очільник МВС зазначив, що громади мають сприяти програмі, зокрема, надавши цим офіцерам приміщення для роботи. А МВС — в отриманні засобів для кращого реагування — транспорту, пального тощо.
Він також зауважив: програмою передбачено, що такий поліцейський офіцер з’явиться у кожній ОТГ до середини 2021 року.
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«Урядового кур’єра»