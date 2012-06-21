Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській області співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили протиправну діяльність громадянина України, який налагодив канал незаконного збуту зброї в області.
Правоохоронці з’ясували, що житель Нової Каховки замовляв через Інтернет зброю, на яку надходило замовлення, платив половину його вартості, а потім продавав за вищою ціною, заробляючи таким чином на життя. Клієнтів він підшукував серед представників кримінальних кіл регіону.
Оперативники Служби безпеки України під виглядом клієнтів зробили дві оперативні закупівлі засобів ураження, при другій – зловмисника і затримали.
З незаконного обігу вилучено бойовий пістолет системи «Макаров» з глушником з видаленими серійними номерами і автомат системи «Калашников», складний укорочений.
Зловмиснику повідомили про підозру і обрали щодо нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників злочину, причетних до налагодження незаконного постачання засобів ураження в регіон.