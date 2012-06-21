Співробітники ювенальної превенції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області спільно з активістами громадської організації «Азовський патріот» створили інформаційну платформу «Діти+поліція=безпека та мир». Проєкт, який реалізують у межах Програми ООН з відновлення та розбудови миру за підтримки Європейського Союзу та урядів Данії, Швеції й Швейцарії, має на меті допомогти підліткам прифронтового краю захиститися від булінгу.
Під час зустрічі зі школярами (першими до ініціативи долучилися школи з Красногорівки, Маріуполя та Мар’їнки) поліцейські в популярній формі розповіли про поширені види булінгу (словесний, фізичний, соціальний, кібербулінг) і дали поради, як захиститися від проблеми. Насамперед правоохоронці звернули увагу, що не всі діти, які стали жертвами булінгу, наважуються розповісти про лихо.
«Проте замовчування проблеми може призвести до трагічних наслідків. Саме тому закликаємо підлітків звертатися по допомогу і коли вони самі потерпіли від цькування однолітків, і якщо стали свідками цього ганебного явища», — наголошує начальниця відділу ювенальної превенції поліції Донецької області Катерина Шнейдер.
Правоохоронці нагадали: якщо дорослі — вчителі чи керівники освітніх закладів ігнорують відомі факти булінгу і чомусь не повідомляють про них правоохоронців, їм загрожують спеціально передбачені санкції. А неповнолітні за скоєння цього правопорушення нестимуть адміністративну відповідальність за ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (булінг (цькування) учасника освітнього процесу), що передбачає штрафи, громадські та виправні роботи.