Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Високогірна обсерваторія на горі Піп Іван, що стоїть на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, була збудована в1937 —1938 роках. Однак діяла лише рік, бо далі завадила війна. Її відродження розпочалося в рамках співпраці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Варшавського університету. Тут запланували відновити метеорологічну станцію, а також створити біологічний стаціонар з вивчення рослинності Карпат. Частину обладнання вже й встановили.
Та, як грім серед ясного неба, 22 серпня надійшла звістка: невідомі вилізли на дах і пошкодили систему громовідведення. Цими діями, за висновком експертів, завдано шкоди на 600 тисяч гривень.
Звістка про зухвалий вчинок вандалів миттєво розлетілася вусібіч, як і вимоги від громадськості розшукати їх і покарати. Допомогли в розшуку зловмисників приховані камери відеоспостереження, що зафіксували неправомірні дії молодиків. Їхні фото, а також відео разом із заявою Прикарпатського національного університету про нанесення значних збитків з пошкодженням державного майна були передані правоохоронцям.
Врешті-решт, зусилля з пошуку вандалів увінчалися успіхом. Ними виявилися 12 молодих людей – жителів Прикарпаття. Вони завдали значних матеріальних збитків обсерваторії та зухвало поводили себе з черговими рятувальниками. Нині слідчі з’ясовують усі деталі зухвалого правопорушення, після чого суд встановить міру покарання.